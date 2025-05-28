Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о продажах в соцсетях

Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар о продажах в социальных сетях на примере Telegram. Лекцию прочитает кандидат экономических наук, маркетолог Елена Чарная.

В рамках вебинара слушателям расскажут, как правильно анализировать целевую аудиторию в Telegram, создавать актуальный контент и продающие аккаунты.

Онлайн-встреча начнется в 11:00 в четверг, 29 мая. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Мероприятие организует центр «Мой бизнес» Московской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Сведения о других вебинарах и тренингах для предпринимателей можно получить на инвестиционном портале региона.