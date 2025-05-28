Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о продажах в соцсетях
Предпринимателей Подмосковья пригласили на бесплатный вебинар о продажах в социальных сетях на примере Telegram. Лекцию прочитает кандидат экономических наук, маркетолог Елена Чарная.
В рамках вебинара слушателям расскажут, как правильно анализировать целевую аудиторию в Telegram, создавать актуальный контент и продающие аккаунты.
Онлайн-встреча начнется в 11:00 в четверг, 29 мая. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Мероприятие организует центр «Мой бизнес» Московской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Сведения о других вебинарах и тренингах для предпринимателей можно получить на инвестиционном портале региона.
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