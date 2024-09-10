Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар о финансовой логистике

Бесплатный вебинар о финансовой логистике проведут для подмосковных предпринимателей 17 сентября. На нем расскажут об оптимизации расчетов и эффективных инструментах работы.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, организатором вебинара стал Фонд поддержки экспорта. Спикером выступит директор финансово-торговой компании «Ф1» Денис Секкер. Он рассмотрит методы оптимизации расчетов контрагентами, механизмы возврата выручки и выбор экспортных инструментов. Также расскажет о специфике работы с техническими товарами и услугами и эффективных методах расчетов.

Зарегистрироваться как участник можно по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».