Подмосковных предпринимателей пригласили на строительную выставку в Эфиопию

В городе Аддис-Абеба с 26 по 28 июня пройдет международная выставка строительства, архитектуры и дизайна BIG 5 Construct. Предпринимателей из Подмосковья пригласили принять участие в мероприятии.

На выставке в Эфиопии представят новейшие строительные материалы и устройства, связанные с проектированием и возведением зданий. Кроме того, участники смогут обменяться опытом, наладить деловые контакты, продемонстрировать свои достижения и ознакомиться с опытом коллег.

В рамках мероприятия запланированы мастер-классы и семинары.

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья возьмет на себя оплату выставочных площадей, регистрационных сборов, возведения коллективного стенда, сопровождения переговоров. Кроме того, предпринимателям помогут найти потенциальных покупателей.

Заявку на участие в можно отправить через сайт фонда до 30 апреля.