Подмосковных предпринимателей пригласили на семинар о сотрудничестве с Китаем

ПодмосковныхСеминар-конференция об экспорте в Китай пройдет в Москве 17 и 18 июля. На нее пригласили представителей бизнеса в агропромышленном комплекс из Подмосковья.
Семинар пройдет при организации Российско-Китайской палаты. На нем расскажут об успешном ведении бизнеса за рубежом, о расширении сотрудничества с партнерами из КНР и других стран БРИКС. Особое внимание уделяют юридическим аспектам международного контракта, а также правилам логистики, таможенному регулированию финансовой безопасности и культурным особенностям государства.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по электронной почте: import@expors.ru и телефону: +7 495 225-25-42. Подробная информация о мероприятии — по ссылке.
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