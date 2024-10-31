Подмосковных предпринимателей пригласили на опрос о мерах поддержки

Подмосковные предприниматели могут рассказать об удовлетворенности условиями ведения бизнеса в регионе. Для них проведут межрегиональный опрос, рассказали в комитете по конкурентной политике.

Как рассказали в ведомстве, опрос проведет ФАС России совместно с правительством Московской, Тверской и Тульской областей. Предприниматели смогут поделиться впечатлениями об условиях ведения бизнеса, эффективности мер поддержки, а также оценить развитие конкурентной среды и многое другое.

Принять участие в опросе можно без регистрации. При желании можно оставить мнение о факторах, мешающих ведению бизнеса, а также оставить предложения по мерам поддержки.

Опрос доступен по ссылке.