Подмосковных предпринимателей пригласили на обучение продажам на маркетплейсах

Подмосковных самозанятых и предпринимателей пригласили на бесплатный обучающий курс по продажам на маркетплейсах. Занятия пройдут 6, 7, 13, 14 и 20 ноября в Москве.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, участникам курса расскажут об эффективных продажах на онлайн-площадках. Обучение организовал центр «Мой бизнес».

Спикерами курса станут основатель производства электроники и эксперт по продажам на маркетплейсах Алена Бурмистрова и эксперт по продвижению на WB Антон Ланцов. Они расскажут об автоматизации процессов, привлечении новых покупателей и многом другом.

Принять участие в обучении можно бесплатно.

Узнать подробнее о поддержке предпринимателей можно по ссылке.

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