Подмосковных предпринимателей пригласили на обучение по использованию ИИ

Подмосковных предпринимателей пригласили на онлайн-интенсив по применению искусственного интеллекта. На нем расскажут о том, как правильно и эффективно применять ИИ для развития бизнеса.

Как рассказали в региональном Мининвесте, обучение будет состоять из четырех вебинаров. Первый пройдет 22 сентября, его посвятят применению искусственного интеллекта в предпринимательстве. На встрече разберут успешные кейсы в российском и международном бизнесе.

Второй вебинар посвятят аналитике и автоматизации, он состоится 26 сентября. На нем расскажут, как использовать ИИ в маркетинге и продажах.

29 сентября пройдет вебинар на тему «Генеративные нейросети и создание контента», а 3 октября «Внедрение ИИ в ваш бизнес — практика»

Спикером станет эксперт в построении отделов продаж В2В, B2, предприниматель и владелец компаний AXIOMA LIFE, АВС и Vaskov Consulting Владимир Васьков.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Узнать больше о работе фонда поддержки экспорта можно на сайте.