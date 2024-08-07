Подмосковных предпринимателей пригласили на обучение по бережливому производству

Подмосковных предпринимателей пригласили пройти обучение бережливому производству на конференции федерального центра компетенций «Применяй. Обучай. Совершенствуй». Она пройдет с 1 по 3 октября в Москве.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, в конференции примут участие 500 представителей предприятий, участвующих в нацпроекте «Производительность труда». Для них проведут более 40 мастер-классов. Они узнают о лучших практиках в проведении тренингов, смогут обменяться опытом и изучить разные полезные инструменты.

«За шесть лет школу тренеров ФЦК прошли более трех тысяч тренеров по бережливому производству. Наша образовательная площадка повышает эффективность российских предприятий, развивая систему обучения в бережливом производстве и помогая тренерам постоянно совершенствовать свои навыки», — рассказал руководитель отдела подготовки тренеров ФЦК Александр Ромашкин.

Обучающая программа позволит участникам понять тенденции обучения бережливому производству и получить полезные навыки.

По словам тренера Владислава Зеленова, мероприятие дает полезные знакомства и знания, которые участники смогут внедрить на своем предприятии.

Узнать подробнее можно по ссылке.

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