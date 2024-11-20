Подмосковных предпринимателей пригласили на межрегиональный форум о ритейле

Подмосковных предпринимателей пригласили на межрегиональный форум «Дни ритейла в Сибири». Он пройдет в Новосибирске с 4 по 6 декабря.
Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, форум организует министерство промышленности России, правительство Новосибирской области и другие партнеры. На нем обсудят актуальные вопросы ритейла, в том числе потребительские тренды и борьбу с поддельной продукцией.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
В министерстве напомнили, что узнать подробнее о решении организационных вопросов можно в дирекции форума по электронной почте info@retailevent.ru или по телефону +7 (495) 323-71-07.
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