Подмосковных предпринимателей пригласили на международный экспортный форум

Международный экспортный форум «Сделано в России» пройдет 14 октября. На него пригласили подмосковных производителей.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, форум пройдет 14 октября в Москве, в Центре международной торговли. Там соберутся отечественные предприниматели и эксперты. На мероприятии проведут бизнес-лекции, где расскажут о том, как выйти на международный рынок и увеличить экспорт.

Для участников также проведут сессии, круглые столы, бизнес-игры, тематическую выставку и многое другое. Предприниматели смогут обменяться опытом и наладить сотрудничество.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

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