Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку в Иране

Подмосковных фермеров пригласили на международную выставку в Иран. На ней представят продукты сельского хозяйства, пищевые ингредиенты, оборудование для гостиниц и многое другое.

Выставка Iran Agrofood пройдет в Тегеране с 19 по 22 мая, рассказали в региональном Мининвесте. На ней представят готовую еду, продукты сельского хозяйства, технологии производства, пищевые ингредиенты и многое другое. Участники смогут обменять опытом и наладить деловые связи.

Подмосковные предприятия смогут представить свою продукцию при содействии Фонда поддержки экспорта. Он возьмет на себя часть расходов и окажет техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.