Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку в Иране

Подмосковных фермеров пригласили на международную выставку в Иран. На ней представят продукты сельского хозяйства, пищевые ингредиенты, оборудование для гостиниц и многое другое.
Выставка Iran Agrofood пройдет в Тегеране с 19 по 22 мая, рассказали в региональном Мининвесте. На ней представят готовую еду, продукты сельского хозяйства, технологии производства, пищевые ингредиенты и многое другое. Участники смогут обменять опытом и наладить деловые связи.
Подмосковные предприятия смогут представить свою продукцию при содействии Фонда поддержки экспорта. Он возьмет на себя часть расходов и окажет техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.
Стала известна дата запуска «Союза МС-27» к МКС
Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» начался в Подмосковье
В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS
Трюдо счел глупым введение Трампом тарифов против Канады
Медаль в честь 80-летия Победы вручат 119 жителям Лыткарина
«Одно фантастичнее другого». Песков высказался об отмене санкций против России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте