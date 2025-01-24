Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку продуктов питания

Подмосковных производителей продуктов питания пригласили на международную выставку в Узбекистане. Она пройдет с 8 по 10 апреля в Ташкенте.

Основным направлением выставки UzFood станет производство и переработка продуктов питания, а также технологии хранения и упаковки, методы обеспечения качества и безопасности, рассказали в подмосковном Мининвесте.

Ежегодно на этом мероприятии собираются крупные производители отрасли, а также поставщики, дистрибьюторы и клиенты из разных стран мира. Там также проведут семинары, мастер-классы и консультации с экспертами.

Подмосковные предприятия могут представить свои товары при содействии Фонда поддержки экспорта. Он возьмет на себя организацию, помощь с переговорами, а также траты на аренду и другие.

Зарегистрироваться как участник можно до 26 января по ссылке.