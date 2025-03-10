Подмосковных предпринимателей пригласили на конкурс лучших практик в сфере торговли

Подмосковных предпринимателей пригласили на ежегодный конкурс «Торговля России». На нем выберут лучший объект фаст-фуда, ярмарку, нестационарные торговый объект и многое другое.

Конкурс «Торговля России» состоится в восьмой раз. На нем выберут победителей в 13 номинациях, среди которых «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший розничный рынок» и другие.

Подать заявку на участие модно по ссылке. Отбор и определение победителей продлятся до 30 апреля. Лучшие практики представят на церемонии награждения со 2 по 5 июня. В мероприятии примут участие свыше восьми тысяч человек.

Конкурс пройдет при организации Министерства промышленности и торговли России.