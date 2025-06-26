Подмосковных предпринимателей пригласили на конкурс креативных проектов

В Московской области стартовал прием заявок на всероссийский конкурс «Кубок креативных бизнес-проектов». Участие могут принять самозанятые, индивидуальные предприниматели, а также юридические лица.

Конкурс предлагает три категории для участников. Номинация «Стартап» предназначена для новичков с проектами, которым меньше года. Категория «Становление» направлена на проекты возрастом до трех лет, а «Успех» – старше трех лет.

Особенность конкурса — широкий спектр тематических направлений: от сохранения культурного наследия до образовательных инициатив. Главное требование — проекты должны способствовать решению социально значимых задач: улучшению экологии, развитию городской среды, сохранению традиционных ценностей или технологическому росту.

Победителей ждут ценные призы на общую сумму более трех миллионов рублей, а также перспектива масштабного продвижения через медиапартнеров проекта.

Заявки принимаются до 4 июля через официальный сайт, где можно ознакомиться с подробными условиями участия.