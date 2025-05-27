Подмосковных предпринимателей пригласили на кондитерскую выставку в Дубай

Подмосковных предпринимателей пригласили на международную выставку кондитерской отрасли ISM Middle East в ОАЭ. Она пройдет в Дубае с 15 по 17 сентября.

Как сообщили в региональном Мининвесте, выставка соберет лучших производителей кондитерских изделий, в также торговые ассоциации и организации. На ней представят шоколад, печенье, закуски, мороженое и многое другое.

Участники из Подмосковья могут получить содействие Фонда поддержки ВЭД — он возьмет на себя затраты на аренду, регистрационные сборы, поиск потенциальных покупателей и лингвистическое сопровождение переговоров.

Оставить заявку на участие можно по ссылке.

Фонд оказывает разные услуги для экспортеров, в том числе бесплатные. Больше информации об этом — на официальном сайте.