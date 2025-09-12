Подмосковных предпринимателей пригласили на деловую миссию в Алжир

Многоотраслевая деловая миссия в Алжир состоится 11 и 12 ноября. Подмосковных предпринимателей, сфера интересов которых затрагивает агропромышленный комплекс, пригласили присоединиться к поездке.

В рамках миссии участники представят алжирским потребителям свою продукцию, установят необходимые связи, а также заключат контракты на двусторонних и многосторонних встречах.

Мероприятие направлено на создание условий для быстрого выхода компаний на местный рынок.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что подать заявку на участие можно на сайте до 12 сентября.

Российский экспортный центр окажет предпринимателям поддержку, в том числе покроет затраты на аренду и возведение выставочных площадей, оформление деловой зоны, информационное сопровождение, коллективную перевозку и привлечение потенциальных покупателей.