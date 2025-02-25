Подмосковных предпринимателей пригласили на бизнес-встречу с компаниями из Ирана

Подмосковных предпринимателей пригласили на бизнес-миссию с компаниями из Ирана. Поездка даст им возможность наладить сотрудничество и расширить торговые связи.

Встреча предпринимателей пройдет в Астрахани во втором квартале этого года, рассказали в региональном Мининвесте. Участникам бизнес-миссии окажет помощь Фонд поддержки экспорта — он возьмет на себя часть расходов и подберет подходящих партнеров.

Подать заявку на участие можно по ссылке до 1 марта.

Больше информации о поддержке экспортеров в Подмосковье — на сайте фонда.