Подмосковных предпринимателей пригласили на бизнес-встречу с компаниями из Ирана

Подмосковных предпринимателей пригласили на бизнес-миссию с компаниями из Ирана. Поездка даст им возможность наладить сотрудничество и расширить торговые связи.
Встреча предпринимателей пройдет в Астрахани во втором квартале этого года, рассказали в региональном Мининвесте. Участникам бизнес-миссии окажет помощь Фонд поддержки экспорта — он возьмет на себя часть расходов и подберет подходящих партнеров.
Подать заявку на участие можно по ссылке до 1 марта.
Больше информации о поддержке экспортеров в Подмосковье — на сайте фонда.
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