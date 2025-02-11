Подмосковных предпринимателей пригласили на бизнес-миссию в Узбекистан. С 22 по 24 апреля участники поездки будут налаживать торговые связи и искать партнеров в Ташкенте.

В поездку пригласили представителей малого и среднего бизнеса, которые активно развивают экспорт и планируют наладить поставки в Узбекистан.

«Предприниматели смогут представить свою продукцию потенциальным покупателям и наладить торговые связи через двусторонние и многосторонние встречи в формате B2B», — добавили в Мининвесте Подмосковья.

Расходы на аренду площадок, а также поиск и подбор иностранных покупателей возьмет на себя региональный Фонд поддержки экспорта. Он также предоставит предпринимателям сопровождение переговоров.

Для участия в бизнес-миссии необходимо зарегистрироваться по ссылке до 14 февраля.