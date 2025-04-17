17 апреля 2025 13:55 Подмосковных предпринимателей пригласили на бизнес-миссию в Турцию Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Подмосковных производителей стройматериалов пригласили в бизнес-миссию в Турцию. Она пройдет с 12 по 14 июня в Стамбуле.
Участники поездки получат возможность найти потенциальных партнеров за рубежом. В этом им поможет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Организация будет содействовать предпринимателям в подборе иностранных покупателей и сопровождении переговоров. Кроме того, фонд возьмет на себя аренду площадей. На участниках останутся транспортные и командировочные расходы.
Подать заявку можно до 30 апреля
по ссылке.
Фонд также оказывает другие виды поддержки предпринимателей. Узнать об этом больше можно
по ссылке.
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