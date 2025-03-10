Подмосковных предпринимателей пригласили на бизнес-миссию в Республику Сенегал. Там они смогут представить свою продукцию потенциальным покупателям и наладить поставки в страны западной Африки.

Представители предприятий в сфере энергетики, сельского хозяйства, нефтепереработки, горнодобывающей промышленности и современных цифровых технологий посетят город Диамниадио с 10 по 12 апреля, рассказали в Мининвесте Подмосковья. Они получат возможность развить экспортные каналы и представить свою продукцию потенциальным покупателям.

«Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Расходы по перелету, проживанию и визовому обеспечению участники международной бизнес-миссии несут самостоятельно», — добавили в министерстве.

Оставить заявку на участие можно по ссылке до 31 марта.

Больше информации о поддержке экспортеров в Подмосковье — на сайте Фонда.