Подмосковных предпринимателей пригласили на бизнес-марафон

Подмосковных предпринимателей пригласили на онлайн-марафон «Мой бизнес — мое будущее». Участники узнают о новых методах привлечения клиентов, рассмотрят реальные кейсы по управлению финансами и научатся использовать современные технологии в работе.

Масштабный марафон пройдет 26 мая с 10:00 до 21:00. Его проведут ведущие эксперты России, которые поделятся практическими инструментами для развития бизнеса в условиях экономических вызовов, рассказали в региональном Мининвесте.

«Особенность марафона — комплексный подход, охватывающий как вопросы масштабирования существующего бизнеса, так и стартовые этапы предпринимательской деятельности», — пояснили в ведомстве.

Спикерами выступят основатель RESULTING Михаил Гребенюк, руководитель департамента продаж «Авито» Олег Винжегин, основатель TenChat Семен Теняев и другие.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.