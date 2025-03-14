Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар «Самозанятость или ИП — что выбрать?». На нем расскажут о преимуществах и ограничениях разных статусов.

Вебинар пройдет 19 марта при организации центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участники узнают, как выбрать оптимальную организационно-правовую форму для своего дела.

Спикером станет директор службы организации привлечения и поддержки самозанятых управления «Государственные услуги и сервисы для бизнеса» Банка ВТБ Роман Титов. Он расскажет о преимуществах и недостатках статуса самозанятого и индивидуального предпринимателя.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

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