21 марта 2025 10:50 Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар об экспорте в Ирак Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
Бесплатный вебинар об экспорте в Ирак проведут для подмосковных предпринимателей 24 марта. Участникам расскажут о возможностях зарубежного рынка и развития бизнеса там.
Как сообщили в Мининвесте Подмосковья, предпринимателям расскажут о возможностях выхода на рынок Ирака и специфики рынка. Спикером станет генеральный директор компании «AL RAIED EXPORT — Москва» Юлия Куварзина. Она расскажет об экономической ситуации, основных направлениях торговки и многом другом.
Записаться на вебинар можно
по ссылке.
Мероприятие пройдет при организации Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Узнать больше о его работе можно
на официальном сайте.
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