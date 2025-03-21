Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар об экспорте в Ирак

Бесплатный вебинар об экспорте в Ирак проведут для подмосковных предпринимателей 24 марта. Участникам расскажут о возможностях зарубежного рынка и развития бизнеса там.

Как сообщили в Мининвесте Подмосковья, предпринимателям расскажут о возможностях выхода на рынок Ирака и специфики рынка. Спикером станет генеральный директор компании «AL RAIED EXPORT — Москва» Юлия Куварзина. Она расскажет об экономической ситуации, основных направлениях торговки и многом другом.

Записаться на вебинар можно по ссылке.

Мероприятие пройдет при организации Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. Узнать больше о его работе можно на официальном сайте.