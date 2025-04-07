Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о развитии бизнеса

Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о создании и масштабировании бизнеса с применением метода юнит-экономики. Эксперт расскажет о востребованности продуктов и принципах формирования линеек товаров.

Вебинар состоится 9 апреля при организации центра «Мой бизнес», рассказали в региональном Мининвесте.

Участники встречи узнают о том, как избежать потерь, создать устойчивый бизнес и масштабироваться при помощи юнит-экономики. Спикером выступит председатель комитета по развитию креативных индустрий «ОПОРА РОССИИ» Ирина Патрикеева. Она расскажет о востребованности продуктов и формировании линеек товаров.

Подключиться можно будет по ссылке.

Мероприятие проведут в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать больше о предстоящих тренингах и программах обучения можно по ссылке.