Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатную образовательную программу
Подмосковных предпринимателей пригласили на образовательную программу «Наставничество» от центра «Мой бизнес». Участники смогут представить свои бизнес-проекты и получить наставничество опытных экспертов.
Как рассказали в областном Мининвесте, принять участие в программе могут предприниматели и владельцы обществ с ограниченной ответственностью, которые работают на территории Подмосковья. В ходе обучения они будут сотрудничать с наставниками и создавать бизнес-проекты.
«В процессе обучения слушатели проанализируют сильные и слабые стороны своих бизнес-проектов, получат новый взгляд на развитие бизнеса, составят новые каналы сбыта и стратегии продвижения», — отметили в ведомстве.
В завершении курса участники пройдут тренинг-практикум, где эксперты детально разберут каждый кейс.
Обучение запланировано на осень и продлится пять недель. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.