Подмосковных подростков пригласили на тематическую смену в «Орленок» | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 18:35 Подмосковных подростков пригласили на тематическую смену в «Орленок» Unsplash

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Центр «Авангард» запустил конкурс на участие в тематической смене в «Орленке». Попасть на смену могут подростки от 14 до 16 лет. Для этого им необходимо собрать портфолио с личными достижениями и снять видеовизитку с самопрезентацией.

Смена пройдет с 10 по 30 сентября. Отправить конкурсные работы можно до 24 июля через Автоматизированную информационную систему «Орленок». Комиссия оценит портфолио и видеовизитки, после чего опубликует рейтинг конкурсантов на официальном сайте ВДЦ «Орленок» и официальном сайте АНО «Авангард».

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Победители конкурса или их родители должны подтвердить участие ребенка в смене до 4 августа. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.

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