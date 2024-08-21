Подмосковных пекарей пригласили на всероссийский профессиональный конкурс

Подмосковных пекарей пригласили на конкурс «Кубок сельских пекарей России — 2024». Прием заявок уже открыт, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

К участию приглашают специалистов предприятий малых форм хозяйствования, в которых работают не менее двух членов семьи. Важно, что хлебопечение должно быть основным видом деятельности организации.

Заявки будут принимать до 15 сентября. Состязания пройдут в два этапа: заочный и очный. В финал, который пройдет в октябре этого года, выйдут восемь команд-лидеров из каждого федерального округа.

В ведомстве уточнили, что конкурс проводится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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