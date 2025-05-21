Подмосковных педагогов пригласили на образовательный курс о медиа и технологиях

Подмосковных педагогов и студентов пригласили на образовательную программу «Медиа» в рамках проекта «Флагманы образования». Курс будет состоять из вебинаров, конспектов и других полезных материалов.

Конкурсный трек «Медиа» предназначен для тех, кто работает в сфере образования, используя контент и технологии.

Принять участие в программе могут студенты, педагоги и административные работники сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики.

Зарегистрироваться как участник можно до 31 октября по ссылке.

Проект «Флагманы образования» позволяет выявить мотивированных лидеров в сфере образования, а также целеустремленных студентов, чтобы помочь им в развитии навыков. Участники получают возможность расширить знания, найти наставников и получить поддержку своих проектов.