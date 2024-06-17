Подмосковных педагогов пригласили на конференцию об использовании нейросетей на уроках

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Подмосковных педагогов пригласили на конференцию об использовании искусственного интеллекта в школах. Она пройдет 7 июня онлайн.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, участникам расскажут об использовании технологий «Яндекс Образования» для учителей информатики.

«На конференции выступят педагоги, эксперты Яндекса, региональных министерств образования и институтов развития образования. Они расскажут учителям о способах применения нейросетей в педагогической практике», — добавили в министерстве.

На конференции также подведут итоги программе «Кадровый резерв» и расскажут об инициативах, которые подготовили для учителей в новом учебном году.

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться на платформе «Яндекс Учебник» и по ссылке.

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