Подмосковных педагогов и тренеров пригласили на курс по работе с молодежью

В 2025 году Росмолодежь запустила всероссийскую программу «Проводники смыслов», в рамках которой пройдет онлайн-курс «Система молодежной политики». Педагогов, тренеров и других специалистов из Подмосковья пригласили пройти обучение.

Программа направлена на формирование сообщества наставников и создание сети, которая способна системно влиять на мировоззрение молодых людей в соответствии с приоритетами государственной политики и традиционными духовно-нравственными ценностями.

Курс, который пройдет в рамках программы, доступен на платформе академии Росмолодежи по ссылке.

Программа обучения рассчитана как на начинающих специалистов, интересующихся молодежной политикой, так и на тех, кто уже работает в этой сфере.

Курс состоит из пяти тематических блоков, в которых подробно рассматривают ценности, направления и механизмы работы с подрастающим поколением. Лекторами выступают руководители ведомств и организаций, вовлеченных в процесс воспитания и развития молодежи.

Пройти курс рекомендуют сотрудникам, которые работают в сфере образования, культуры, спорта и туризма.

Особое внимание уделяют специалистам, чьи должностные обязанности связаны с реализацией молодежных проектов.