Подмосковных пахарей пригласили на конкурс профмастерства

Заявки на конкурс «Пахарь — 2025» будут принимать до 7 августа, рассказали в областном Минсельхозпроде. Само соревнование пройдет 14 августа в рамках агропромышленной выставки «День поля Московской области» в деревне Машоново под Зарайском.

Участники продемонстрируют мастерство обработки почвы и управления техникой. Лучших выберут в нескольких номинациях.

Заявки на участие будут принимать по адресу электронной почты minsp409@yandex.ru с пометкой «Пахарь — 2025». В письме нужно указать имя, дату рождения, контактную информацию, выбранную номинацию, а также сведения об организации и занимаемой должности.

Узнать больше о конкурсе можно на сайте.