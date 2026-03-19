Подмосковных наставников пригласили на всероссийский конкурс

Всероссийский конкурс «Наставничество» начался 2 марта. На нем определят лучших кураторов в сферах образования, здравоохранения, спорта, социальной политики и бизнеса.

Конкурс проводят с 2024 года. Он направлен на формирование базы лучших практик наставничества и выявления лучших кураторов в области образования, воспитания, молодежной политики, социальной и других сфер. В конкурсе участвуют работники здравоохранения, спорта, предприятий, органов власти и бизнеса.

Регистрация участников продлится до 29 апреля.

Подать заявку можно по ссылке. Итоги конкурса подведут в июле.

В рамках методической поддержки желающим предложили посетить вебинар, где расскажут правила участия. Он будет доступен по ссылке.