Подмосковных коммунальщиков и их спецтехнику подключили к системе «Яндекс Вектор»

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Цифровая платформа «Яндекс Вектор» помогает менять подход к управлению городским хозяйством в Подмосковье. На сегодняшний день к ней уже подключили более шести тысяч дворников и свыше 3,2 тысячи единиц специализированной коммунальной техники.

Проект был разработан Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и сервисом «Яндекс Go для бизнеса».

Его основная цель заключалась повышение эффективности контроля за содержанием территорий. Разработка имеет три основных преимущества:

гибкое планирование и корректировка маршрутов уборки;

моментальный контроль перемещения техники и персонала;

эффективный мониторинг качества работы каждого сотрудника.

«Внедрение этой системы в регионе для нас — это не просто локальный успех, а демонстрация нового подхода к управлению городским хозяйством. Уверены, что эта разработка имеет огромный потенциал для масштабирования по всей стране», — подчеркнул вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Сейчас систему продолжают усовершенствовать благодаря обратной связи специалистов. В картах уже отрисовано три тысячи маршрутов, которые продолжают интегрировать в программу.

«Яндекс Вектор» имеет шанс стать единой экосистемой для коммунальных служб, где каждый сотрудник сможет видеть картину работы целиком.