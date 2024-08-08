Подмосковных IT-специалистов пригласили пройти опрос о мерах поддержки

Сотрудники IT-компаний из Подмосковья смогут поучаствовать во всероссийском исследовании результатов и перспектив господдержки в области высоких технологий.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, участники исследования смогут высказать свое мнение об актуальном состоянии IT-отрасли. Они смогут поделиться впечатлениями о мерах поддержки и предложить свои идеи для помощи компаниям.

Исследование будет проходить до 25 августа. Пройти опрос можно по ссылке.

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