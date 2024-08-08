Сегодня 14:23 Подмосковных IT-специалистов пригласили пройти опрос о мерах поддержки Фото: Unsplash
Сотрудники IT-компаний из Подмосковья смогут поучаствовать во всероссийском исследовании результатов и перспектив господдержки в области высоких технологий.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, участники исследования смогут высказать свое мнение об актуальном состоянии IT-отрасли. Они смогут поделиться впечатлениями о мерах поддержки и предложить свои идеи для помощи компаниям.
Исследование будет проходить до 25 августа. Пройти опрос можно
по ссылке.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 15:36 Ветераны СВО совершили массовый прыжок с парашютами на аэродроме в Чехове
Сегодня 15:35 Пятерых пострадавших из Курской области перевели в московские клиники
Сегодня 15:34 Выездная встреча администрации Воскресенска с жителями прошла в селе Федино
Сегодня 15:31 Палаточная смена началась в детском лагере «Литвиново» в Подмосковье
Сегодня 15:30 Стало известно, сколько работала на скорой выжившая в Судже девушка-врач
Сегодня 15:25 Участника СВО из Воскресенска наградили медалью «За храбрость»
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте