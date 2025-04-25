Подмосковных IT-специалистов пригласили на Кубок России по робототехнике

Кубок России по программированию робототехники пройдет с мая по сентябрь. Подать заявку на участие в масштабном турнире для молодых IT-специалистов можно до 30 апреля.

К участию приглашают команды из двух-четырех человек в возрасте от 16 лет.

Соревнования пройдут в два этапа: онлайн-отбор запланирован на 12–14 мая, а финал состоится 10–12 сентября в Саратове. В заключительный этап пройдут 25 сильнейших коллективов, показавших лучшие результаты.

Участников ждут интересные задачи и ценный опыт работы в команде.

Для регистрации необходимо обратиться к официальному представителю региона в Федерации спортивного программирования. Контактные данные представителей доступны на официальном сайте турнира.

Кубок России по робототехнике — это площадка для профессионального роста и обмена опытом среди молодых специалистов в сфере IT и робототехники. Победители получат не только награды, но и возможность заявить о себе в профессиональном сообществе.