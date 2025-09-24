Подмосковных художников пригласили на первую арт-резиденцию в Зарайске

Первая арт-резиденция для художников начнется в Зарайске 27 октября. На ней лучшие мастера проведут мастер-классы, пообщаются с жителями и продемонстрируют свои работы на выставке.

На мероприятие пригласили российских художников старше 18 лет, которые работают по направлениям живописи, графики, скульптуры, фото и другим. Они будут находиться в Зарайске до 30 ноября, взаимодействовать с жителями города и проводить мастер-классы.

«Арт-резиденция — это точка взаимного обогащения: художники, горожане, культурные институции и локальные сообщества входят в диалог через исследование, прогулки-экспедиции, встречи. Здесь личная оптика автора встречается с „голосом города“ — его памятью, маршрутами, ремеслами, звуками и словами», — сказали кураторы проекта Михаил Левин и Аксана Прутцкова.