Подмосковных фотографов и дизайнеров пригласили на национальную премию «Рассвет»

Награда призвана отметить авторов и коллективы, которые создают проекты, вдохновляющие на бережное отношение к природе, развивающие экологическое просвещение и популяризирующие жанры природной фотографии, кино, живописи, дизайна и прочих направлений.

«В Подмосковье есть настоящие мастера, которые фотографируют природу, делают на основе снимков коллажи, видеоматериалы. Мы постоянно сотрудничаем с некоторыми из них, их фотографии используются для иллюстрирования Красной книги региона и других экологических изданий», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Подать заявку на участие можно до 1 февраля. Работы будет оценивать профессиональное жюри. В его состав войдут именитые российские фотографы дикой природы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, а также телеведущая Анастасия Чернобровина.

Подробности о конкурсе и правила участия размещены на сайте.