Подмосковных фермеров пригласили на межрегиональный форум
Подмосковных фермеров пригласили на межрегиональный форум «Дни ретейла в Беломорье». Он пройдет в Архангельске с 21 по 23 ноября.
Форум организует Минпромторг России вместе с правительством Архангельской области и Российской ассоциацией экспертов рынка ретейла, рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья.
В мероприятии будут участвовать предприниматели, а также представитель органов власти, иностранные компании, торговые представители и производители.
В рамках форума проведут свыше 25 сессий, где обсудят маркетинговые инструменты, а также привлечение и удержание покупателей, продвижение продуктов и многое другое.
Ознакомиться с программой моно по ссылке.