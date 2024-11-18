Подмосковных фермеров пригласили на межрегиональный форум «Дни ретейла в Беломорье». Он пройдет в Архангельске с 21 по 23 ноября.

Форум организует Минпромторг России вместе с правительством Архангельской области и Российской ассоциацией экспертов рынка ретейла, рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья.

В мероприятии будут участвовать предприниматели, а также представитель органов власти, иностранные компании, торговые представители и производители.

В рамках форума проведут свыше 25 сессий, где обсудят маркетинговые инструменты, а также привлечение и удержание покупателей, продвижение продуктов и многое другое.

Ознакомиться с программой моно по ссылке.