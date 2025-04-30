Подмосковных фермеров пригласили на конкурс проектов по развитию сельского туризма

В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов «Агротуризм». Победители смогут получить от трех до 10 миллионов рублей на реализацию своих проектов.

К конкурсу допускаются малые и микропредприятия, зарегистрированные на сельских территориях Московской области и не являющиеся личными подсобными хозяйствами.

Размеры грантов составляют до трех миллионов рублей при вложении 10% собственных средств, до пяти миллионов рублей — при вложении 15% средств, до восьми миллионов рублей — при вложении 20% , а также до 10 млн рублей — при вложении 25%.

Гранты можно направить на покупку товаров, оплату работ и услуг.

Документы принимают до 15 мая 2026 года по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом семь, 25 этаж, кабинет 25.

Для входа в здание необходимо заранее оформить пропуск по телефонам +7 (498) 602-30-84 или +7 (498) 602-30-90.