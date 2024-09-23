Подмосковных экспортеров пригласили на вебинар по выходу на рынок Узбекистана

Российский экспортный центр проведет вебинар «Конкурентная среда и особенности рынка Узбекистана для российских экспортеров». В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что встреча состоится 24 сентября в 10:00.

Чтобы присоединиться к вебинару, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Руководитель представительства РЭЦ в Узбекистане Павел Буханов расскажет о текущей ситуации в торговых отношениях между странами и поделится перспективными направлениями экспорта.

Участники смогут задать вопросы и обсудить возможности выхода на узбекский рынок. В ведомстве отметили, что региональная продукция экспортируется в более чем 90 стран.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».