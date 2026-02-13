Подмосковных экспортеров пригласили на вебинар о рынке Аргентины
Вебинар с торговым представителем России в Аргентине проведут для подмосковных предпринимателей 17 февраля. На нем расскажут о выходе на рынок государства и его особенностях.
Вебинар проведет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья, рассказали в областном Мининвесте. Принять в нем участие могут представители малого и среднего предпринимательства.
Спикерами мероприятия станут торговый представитель России в Аргентине Виталий Кондратенко и начальник экономического отдела Торгового представительства России в Аргентине Константин Пермикин. Они расскажут об особенностях местного рынка и его перспективных направлениях, а также дадут рекомендации по эффективной проверке благонадежности контрагентов.
Узнать больше о мероприятиях для экспортеров — на сайте фонда.
Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.