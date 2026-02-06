Подмосковных экспортеров пригласили на вебинар о конкурентоспособности

Подмосковные предприниматели, которые занимаются экпортом, могут бесплатно развить свои навыки. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности региона проведет для всех желающих полезный вебинар.

На семинаре 12 февраля участникам расскажут о конкретных инструментах, которые помогут быстро находить и исправлять ошибки в экспортной работе.

Слушатели ознакомятся с современными методами принятия решений и поймут, почему одни стратегии приносят результат, а другие ведут к потере времени и денег. Кроме того, эксперты объяснят, как быстро и правильно реагировать на изменения, которые постоянно происходят на рынке.

Проведет семинар опытный практик — финансовый директор с 25-летним стажем Анна Баранова. Она также является автором собственных методик финансового учета, которые уже помогли многим бизнесменам.

Вебинар начнется в полдень. Чтобы принять участие, нужно заранее подать заявку по ссылке.

Узнать больше о других мероприятиях для экспортеров можно на официальном сайте Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья .

Предприниматели получают помощь по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Дополнительные сведения о мерах поддержки доступны на портале.