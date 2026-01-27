Подмосковных экспортеров пригласили на серию вебинаров с 28 по 30 января

Подмосковных производителей пригласили на серию обучающих вебинаров, которые организует Российский экспортный центр. Мероприятия пройдут с 28 по 30 января и включат в себя пять тематических сессий.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что участники смогут узнать о стратегиях выхода на иностранные рынки, участии в международных выставках и инструментах для продвижения товаров за границей.

Участие в вебинарах бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться. Каждая встреча обещает быть насыщенной и полезной.

Серия начнется 28 января. В 10:00 запланировано проведение вебинара «Фокус на Турцию». Представитель Российского экспортного центра в Турции Тимур Сафин вместе с коллегами расскажет о текущей ситуации на рынке, представит календарь сельскохозяйственных выставок на год и объяснит, какие шаги нужно сделать, чтобы эффективно развивать бизнес в этой стране.

В 11:00 стартует сессия «Как выжать максимум из участия в международном мероприятии: опыт в Марокко и Иране». Спикеры объяснят, как извлечь максимальную пользу из участия в выставках, а также предложат готовые шаблоны для коммуникации с партнерами.

С 10:00 до полудня 29 января спикеры проведут вебинар «Полный гид по выставкам в Кыргызстане», где представят план выставочных мероприятий на текущий год и расскажут о мерах поддержки для экспортеров.

До 13:00 запланирована сессия «Ключ к рынку Египта», в рамках которой слушатели узнают, как сертифицировать и регистрировать товары, а также защищать собственную торговую марку.

Завершит программу 30 января в 10:00 вебинар «Поорыв в Индонезию». Руководитель представительства Российского экспортного центра в стране Вадим Вараксин подведет итоги 2025 года, представит стратегию развития экспортных инициатив на предстоящие месяцы, а также сообщит о новых возможностях зоны свободной торговли.