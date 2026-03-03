Подмосковных экспортеров пригласили на деловую миссию в Китай

Подосковных предпринимателей пригласили на деловую миссию в Китай, которая пройдет с 23 по 25 июня в Гуанчжоу. Присоединиться могут предприниматели и экспортеры в области АПК, которые хотят расширить поставки и выйти на рынок государства.

«Китай является одним из ключевых торговых партнеров региона, а в структуре экспорта преобладают мясо, кондитерские изделия и масложировая продукция», — отметили в региональном Минсельхозе.

В программу поездки войдут встречи с потенциальными импортерами, выставки, деловые мероприятия и круглые столы, а также работа с профильными ведомствами и отраслевыми ассоциациями КНР.

Подать заявку на участие можно до 24 марта. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте ФГБУ «Агроэкспорт» в разделе «Мероприятия Агроэкспорта» — «Мероприятия 2026» — «Деловые миссии» и выбрать нужное событие. В сообщении нужно указать краткую информацию о компании, в том числе ИНН, сайт и описание продукции, а также контактные данные.

«Агроэкспорт» проводит деловые миссии в 26 странах. Только в 2024 году в Китае состоялось более 700 встреч, а экспозицию России посетили более трех тысяч человек.