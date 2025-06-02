Подмосковных экспортеров пригласили на бизнес-миссию в Минск

Подмосковных предпринимателей и производителей в сфере АПК пригласили на бизнес-миссию в Минск. Участники смогут представить свою продукцию т расширить поставки.

Белоруссия является одним из ключевых торговых партнеров Подмосковья, отметили в региональном Минсельхозпроде.

В ходе мероприятия предприниматели смогут представить свою продукцию на выставке, найти потенциальных партнеров, установить контакты и расширить поставки.

«Также у участников будет возможность провести встречи с закупщиками торговых сетей — это позволит лучше изучить местный рынок и требования, установить контакты, чтобы расширить поставки товаров по новому направлению», — отметили в министерстве.

Поездка запланирована на 23–24 июля. Подать заявку на участие можно по ссылке. Фонд поддержки ВЭД возьмет на себя часть расходов и поможет в организации экспозиции и поиске потенциальных иностранных партнеров.