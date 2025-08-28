Подмосковных экспортеров пригласили на бизнес-миссию с представителями трех стран

Подмосковные предприниматели могут поучаствовать в реверсной бизнес-миссии с представителями Армении, Киргизии и Таджикистана. Мероприятие пройдет 29 и 30 сентября в Московской области.

Как рассказали в областном Мининвесте, в мероприятии будут участвовать торговые сети и дистрибьюторы пищевой и медицинской отрасли, которые заинтересованы в продуктах питания, напитках, кондитерской продукции и фармацевтических препаратах. Предприниматели смогут встретиться с потенциальными покупателями и наладить сотрудничество.

Для участия нужно до 4 сентября оставить заявку по ссылке.

Бизнес-миссия пройдет при поддержке подмосковного Фонда ВЭД. Узнать больше о его услугах можно на сайте.