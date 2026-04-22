Подмосковных экспортеров АПК пригласили на серию вебинаров

Фото: Подмосковье, Китай и Казахстан начали строить новый транспортно-логистический хаб в Селятино / Медиасток.рф

Российский экспортный центр проведет серию бесплатных обучающих вебинаров для экспортеров. Они направлены на поддержку предпринимателей при выходе на зарубежные рынки. Посетить мероприятия могут компании АПК, которые планируют расширить географию продаж.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, первый вебинар посвятят сертификации «Сделано в России» и условиям участия в программе. Участники узнают о подаче заявок, маркировке продукции и получении сертификатов «Органик», «Веган» и «Халяль».

23 апреля пройдет вебинар о выходе на рынок Южного Кавказа, а 24 апреля — об экспорте в Ирак.

«Сегодня продукция агропромышленного комплекса Московской области поставляется в 78 стран мира. Регион входит в число лидеров по доле экспорта отдельных категорий товаров, включая мясо, молочную продукцию, а также сахаристые кондитерские изделия и шоколад», — отметили в ведомстве.

Вебинары позволят компаниям получить инструменты для выхода на новые рынки и снизить барьеры при экспорте.