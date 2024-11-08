Подмосковных бизнесменов пригласили на конкурс «Предприниматель года»

Предприниматели приглашаются к участию в ежегодной всероссийской премии «Предприниматель года» за 2024 год. Это значимое событие направлено на признание и поощрение достижений бизнесменов как в российском обществе, так и за его пределами.

Основные цели премии заключаются в продвижении региональных брендов, поощрении лучших бизнес-практик и популяризации идеи предпринимательства. В 2024 году премия охватывает 24 номинации, среди которых две специальные: «Прорыв года» и «Бизнес от сердца».

Номинацию «Прорыв года» вручают по решению членов жюри. Награда за специальную номинацию «Бизнес от сердца» представляет собой переходящий приз в виде алого сердца на мраморном пьедестале, созданном архитектором по индивидуальному заказу. Эта награда ежегодно переходит к новому победителю и отправляется в его город.

В конкурсе могут участвовать индивидуальные предприниматели, владельцы компаний, управляющие директора и самозанятые предприниматели.

Итоги премии подведут в Москве в марте 2025 года. Со всей информацией об участии в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте премии. На портале также можно подать заявку на участие до 15 декабря. Победитель будет определен в Москве.