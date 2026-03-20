Подмосковных артистов пригласили на межрегиональный вокальный конкурс

По инициативе спикера парламента Владимирской области Ольги Хохловой и при поддержке Молодежной думы официально открыли прием заявок на межрегиональный вокальный конкурс «Фатьяновские соловьи». Принять в нем участие могут и артисты из Подмосковья.

Проект задуман как дань памяти Алексею Ивановичу Фатьянову — поэту-песеннику, чьи строки стали частью культурного кода страны.

Участвовать в творческом состязании приглашают солистов и музыкальные коллективы в возрастной категории от 16 до 35 лет. Конкурсантам предстоит продемонстрировать мастерство в исполнении песен, написанных на стихи Фатьянова, причем оценки будут выставлять как отдельным вокалистам, так и группам. Полуфинальные и финальные испытания пройдут в Вязниках — городе, где родился и вырос литератор.

«Алексей Фатьянов — это поэт-фронтовик, певец русской души. Его произведения стали символом целой эпохи, объединяющим звеном между поколениями. Участвуя в этом конкурсе, вы не просто соревнуетесь в вокальном мастерстве. Вы становитесь хранителями великого культурного кода, передатчиками тех искренних чувств, которые волновали наших дедов и прадедов. Я уверена, что наша подмосковная земля богата голосами и талантами», — отметила председатель комитета Московской областной думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Конкурсная программа разбита на три этапа. Сейчас идет отборочный тур, который продлится до 29 мая.

Чтобы попробовать свои силы, нужно направить в оргкомитет по электронной почте zsvo@zsvo.ru заполненную заявку, выбрав одну из номинаций, и приложить видеозапись выступления.

Организаторы уточняют, что принимают только записи, сделанные в 2025 году или позже.