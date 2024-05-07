Подмосковных архитекторов пригласили на международную выставку | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 16:18 Подмосковных архитекторов пригласили на международную выставку Unsplash

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Международная выставка Build School 2024 пройдет с 12 по 14 ноября в «Гостином дворе» в Москве. Регистрация на участие уже открыта и продлится до 5 сентября.

Основная тема выставки этого года — LevelUp. Она направлена на выявление наиболее эффективных решений создания комфортной среды для обучения, развития и досуга подрастающего поколения.

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Среди разделов выставочной программы: «Дизайн и колористическое решение интерьеров», «Освещение и мебель для учебного процесса», «Спортивное оборудования и техническое оснащение» и другие.

Для участников подготовят круглые столы, вебинары, панельные дискуссии, презентации и мастер-классы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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